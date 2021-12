Pnrr: domani a Campobasso la quarta tappa di 'ItaliaDomani'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Si terrà domani a Campobasso la quarta tappa dell’iniziativa 'Italiadomani – Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza', promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri. L’evento avrà inizio alle ore 12 nell’Aula Magna dell’università degli Studi del Molise.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), Marco Leonardi, illustreranno i progetti e i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse. Interverranno il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese. La seconda parte dell’evento sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, gli studenti, le associazioni di categoria e le imprese.