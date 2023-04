Pnrr: domani convegno associazione Civita con Fitto

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Domani , Mercoledì 19 aprile alle ore 17.30, sulla terrazza dell’Associazione Civita (Piazza Venezia, 11 – Roma ) si terrà l’incontro 'Recovery Plan : le opportunità per Turismo e Cultura', un con...

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Domani , Mercoledì 19 aprile alle ore 17.30, sulla terrazza dell’Associazione Civita (Piazza Venezia, 11 – Roma ) si terrà l’incontro 'Recovery Plan : le opportunità per Turismo e Cultura', un confronto sull’avanzamento del piano nazionale con il ministro Raffaele Fitto". Si legge in una nota.

"Nel corso dell’incontro saranno presentati i risultati dell'analisi in chiave comparata sullo stato di avanzamento delle misure programmate per i settori Cultura e Turismo dei Piani di rilancio dei principali paesi europei, con un focus sulla situazione italiana. L’incontro sarà aperto dal presidente di Civita Gianni Letta, con Simonetta Giordani, segretario generale dell’associazione no profit che da 35 anni opera nel settore culturale.

Interverranno Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Cinecittà SpA, Stefania Radoccia, Managing partner SLT EY e Valerio Valla, Ceo Studio Valla. A moderare il dibattito il giornalista del Tg1 Mario De Pizzo. Le conclusioni saranno affidate al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di Coesione ed il Pnrr Raffaele Fitto.