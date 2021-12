Pnrr: Draghi, 'avanti con coerenza e ordine, collaborare tutti e programmare'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’occasione storica per rendere l’industria e l’economia più innovative e più sostenibili. Rappresenta anche un’opportunità straordinaria per ridurre le disuguaglianze di genere, di reddito, di generazione. Per realizzare questi obiettivi dobbiamo procedere in modo coerente e, come direbbe Carli, ordinato.

Dobbiamo collaborare e dobbiamo programmare. Vale per il Governo, per gli Enti territoriali e per il settore privat”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un videomessaggio inviato alla Convention della Fondazione Guido Carli 'Il Mondo Nuovo /La Ripartenza'.