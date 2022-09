Pnrr, Draghi: ormai tutto bandito, resta poco da rivedere…

Roma, 16 set. (askanews) – “La specifica questione se rivedere o meno il Pnrr è tema di campagna elettorale, lo lascio un po’ da parte. Ma cerchiamo di capire: si può rivedere ciò che non è stato bandito, e siccome è stato quasi tutto bandito, c’è poco da rivedere. Se ci sono progetti che possono essere sostituiti con altri, non credo sia un problema. Ma affronterei la questione non come fatto ideologico ma pragmatico.

Da quando il Pnrr ci è stato dato è cambiato tutto, ciononostante molti progetti sono andati avanti. Detto questo, si veda… Non riesco a capire come possa diventare una questione così dirimente per il futuro politico del Paese, ma sapete mi mancano un po alcune percezioni… Quello che è stato fatto è stato fatto, non c’è grande possibilità da fare. Bisogna guardare quello che c’è…”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa.