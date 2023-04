Pnrr: Falasca (+Europa), 'governo presenti un progetto concreto'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "L’ipotesi di cui Meloni e Fitto discutono in questi giorni, e cioè dirottare parte dei progetti del Pnrr sul Fondo Sviluppo e Coesione o sui fondi strutturali, sarebbe solo un gioco delle tre carte. Se infatti si ritiene che una parte degli investimenti previsti dal Recovery Plan non siano realizzabili entro il 2026, al punto da essere 'trasferiti' ad altre fonti di finanziamento, il governo dovrebbe chiarire rapidamente al Parlamento e al Paese quale sarebbe la destinazione delle risorse Pnrr 'liberate' ". Così fa sapere Piercamillo Falasca, esponente della direzione di +Europa.

"A meno che non si voglia buttare quei fondi – continua Falasca – in nuovi fantomatici superbonus modello 110%, sui quali peraltro difficilmente si troverebbe il placet della Commissione UE, è improbabile che esistano tante e nuove idee di investimento realizzabili entro il 2026 e finora tenute nel cassetto. Se poi si ritiene – come sembra ormai acclarato e come già segnalava il presidente Draghi nell’indifferenza generale – che l’anello debole sia la capacità di attuazione degli interventi da parte degli enti territoriali, si abbia il coraggio di dirlo e si dica anche chi sarebbe invece in grado di spendere le risorse con efficacia e nei tempi giusti".