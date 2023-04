Pnrr: Faraone (Az-Iv), 'ritardi dovuti a contraddizioni maggioranza'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Si sono lamentati per anni dei vincoli che l’Europa metteva alla spesa nazionale, adesso che con il Pnrr le risorse ci sono e dipende da noi saperle spendere, dovremmo rinunciare perché non ne siamo capaci". Lo scrive su Twitter Davide Farone, deput...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Si sono lamentati per anni dei vincoli che l’Europa metteva alla spesa nazionale, adesso che con il Pnrr le risorse ci sono e dipende da noi saperle spendere, dovremmo rinunciare perché non ne siamo capaci". Lo scrive su Twitter Davide Farone, deputato di Azione-Italia Viva.

"Hanno approvato 229 articoli di riforma degli appalti, dicendoci che così si sblocca tutto e partono i cantieri e poi ci spiegano di voler rinunciare ai fondi del Pnrr, perché la burocrazia bloccherebbe l’avvio dei cantieri. Ci avevano detto che erano 'pronti' e quando noi dicevamo che una crisi di governo, nel momento decisivo per sviluppare il Pnrr, era da scriteriati, che le elezioni ci avrebbero fatto perdere del tempo, ci presero per pazzi. Adesso dicono di non farcela con i tempi", aggiunge Faraone con altri due tweet.