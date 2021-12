Pnrr: Fedriga, 'affinché non sia fallimento riforme strutturali Pa'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Il Pnrr è una occasione unica per il rilancio del sistema economico sociale del Paese, non solo per gli investimenti ma soprattutto per consentire di acquisire quelle riforme non più rinviabili per il recupero della competitività" a livello internazionale.

Lo dice il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo agli Stati generali della Pubblica Amministrazione a Roma ed aggiunge: "Affinché il Pnrr non sia un fallimento, dovrà essere strutturale una riforma della Pubblica amministrazione. Abbiamo collaborato in questo senso con il governo sia nel decreto legge semplificazioni che nel decreto 80-21 che ha introdotto prime modifiche per la riforma complessiva" del settore.

"L'investimento sull'Italia deve partire dalla macchina del paese che è la Pubblica amministrazione".

"Il Pnrr è il volano fondamentale per l'ammodernamento delle istituzioni, in primis della Pubblica amministrazione, la cui riforma è giustamente definita orizzontale, ovvero trasversale a tutte le missioni del Piano – prosegue – La debole capacità amministrativa di tutto il settore pubblico italiano, conseguente ai mancati investimenti, al blocco del turn over e alla carenza di nuove competenze – rimarca Fedriga – ha rappresentato un ostacolo.

I tagli che negli ultimi decenni hanno interessato il settore" hanno determinato un aumento dell'età media dei dipendenti ed un crescente disallineamento tra competenze disponibili e richieste dal nuovo modello.