Pnrr: Fidanza (Fdi-Ecr), 'bene Fitto, ha demolito bugie sinistre'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Smontata ancora una volta la narrazione delle sinistre sul Pnrr, un’altra figura imbarazzante da parte di chi gufa contro l’Italia. Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, oggi nel corso delle sue comunicazioni alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr, ha demolito una per una le bugie con cui da mesi le opposizioni danno un’immagine distorta dell’impegno del governo per la realizzazione del Piano". Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

"La realtà dei fatti supera le mistificazioni – continua -: a breve l’Italia riceverà il pagamento della terza rata del Pnrr oltre ad aver incassato il via libera dalla Commissione Ue sulle modifiche proposte dal governo sulla quarta rata". "Nella sua relazione il ministro Fitto ha spiegato e rivendicato i risultati di un lavoro puntiglioso, la cui serietà è stata anche riconosciuta dalle istituzioni europee con le quali la collaborazione è stata da sempre molto costruttiva. Ed è su questa linea d’azione che si procederà anche nei prossimi mesi, avendo sempre come stella polare la difesa dell’interesse nazionale", conclude Fidanza.