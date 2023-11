Pnrr: Filini (Fdi), 'via libera a quarta rata è Ko tecnico che stende gufi'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Dopo l'ok alla revisione del Pnrr, da cui l'Italia è riuscita ad ottenere ben 21 miliardi per sostenere la crescita, arriva ora il via libera alla liquidazione della quarta rata, con tanto di elogi della Commissione europea per il lavoro svolto dal ...

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Dopo l'ok alla revisione del Pnrr, da cui l'Italia è riuscita ad ottenere ben 21 miliardi per sostenere la crescita, arriva ora il via libera alla liquidazione della quarta rata, con tanto di elogi della Commissione europea per il lavoro svolto dal Governo Meloni. Un 'uno-due' che mette al tappeto i gufi e gli antitaliani che in questi mesi ci tediavano con le loro litanie che malcelavano le loro recondite speranze di fallimento italiano sul Pnrr, tanto per avere un argomento per attaccare il governo. Complessivamente entro il 2023 l'Italia avrà ricevuto complessivamente circa 102 miliardi di euro, una cifra superiore alla metà dell'intero Pnrr. Il via libera alla quarta rata, condita dai complimenti di Dombrovskis e Von der Leyen, è un K.O. tecnico che stende definitivamente i gufi". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, responsabile nazionale del programma.