Pnrr, Fitto a Bruxelles vede Gentiloni: "Governo lavorerà in collaborazione con Commissione'

(Adnkronos) – "A Bruxelles, a margine del lavori del Consiglio europeo straordinario, ho avuto un incontro molto positivo con il Commissario Gentiloni.

Abbiamo parlato del PNRR italiano e delle opportunità di aggiornamento offerte dal Regolamento RePowerEU e delle linee guida presentate dalla Commissione europea il 1 febbraio scorso. Il governo intende lavorare in stretta collaborazione e dialogo con la Commissione europea per rendere il PNRR italiano più realistico, efficace e vicino alle esigenze dei cittadini e delle imprese italiane”. Così su Facebook il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR Raffaele Fitto.