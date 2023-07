Pnrr: Fitto, 'a Ue chiederemo intera rata, nessun definanziamento'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - La modifica dei 10 dei 27 obiettivi per lo sblocco della quarta rata decisi dal governo "porterà alla richiesta dell'intera quarta rata, non immaginando un definanziamento". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto, al termine della cabina di regia sul...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – La modifica dei 10 dei 27 obiettivi per lo sblocco della quarta rata decisi dal governo "porterà alla richiesta dell'intera quarta rata, non immaginando un definanziamento". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto, al termine della cabina di regia sul Pnrr convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi.