Pnrr: Fitto, 'aggiornamento piano a Ue entro 31/8, lavoriamo per fare prima possibile'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il termine ufficiale per la presentazione dell’aggiornamento del PNRR alla Commissione europea è il 31 agosto, come indicato dai regolamenti e dalle linee guida della Commissione: “lavoriamo per poter raggiungere questo risultato il prima possibile: stiamo procedendo rapidamente con la consapevolezza dell’importanza di dover cogliere questa grande sfida per il Paese”. Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, nel corso della Cabina di Regia con imprese e sindacati a Palazzo Chigi.

“Con le riunioni di oggi della Cabina di Regia con i rappresentanti delle imprese e dei sindacati diamo una prima risposta concreta a quanto previsto dal decreto. Come metodo abbiamo impostato una serie di tavoli settoriali specifici per entrare nel merito delle questioni e garantire a tutti tempistiche adeguate al confronto”, ha rimarcato Fitto.

In apertura dei tavoli, il ministro ha espresso soddisfazione per l’approvazione in via definitiva da parte dell’Aula della Camera del dl PNRR e ha tracciato roadmap e tempistiche per i prossimi mesi. “Stiamo lavorando intensamente per verificare gli interventi e gli eventuali correttivi sia sul capitolo del REPowerEU sia sull’intero Piano. Riteniamo doveroso farlo subito anche con il vostro coinvolgimento”, ha affermato il ministro ai rappresentanti di imprese e sindacati a cui ha chiesto di fornire contributi e suggerimenti utili alla discussione.

Il confronto di oggi proseguirà con successivi incontri con l’obiettivo di effettuare verifiche dettagliate su tutto l’impianto del Piano. Fitto ha ricordato che la prossima settimana ci saranno l’informativa sul Pnrr in Parlamento e successivamente la presentazione della Relazione semestrale.

Complessivamente si sono riuniti sei tavoli settoriali a cui hanno partecipato: Confindustria, Ance, Confedilizia, Abi, Ania, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Unsic, Copagri, Federterziario, Confetra, Confservizi, Confprofessioni, Assoprofessioni, Confapi, Confimi, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza Cooperative, Unicoop, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb.