Pnrr: Fitto, 'contrasto a evasione assoluta priorità'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Il contrasto all'evasione fiscale rappresenta un'assoluta priorità per l'azione di questo governo. E non si può trascurare la circostanza che il comportamento dei contribuenti è influenzato anche da fattori esogeni, in modo particolare le condizioni macro-economiche che non possono non essere considerate". Lo ha detto alla Camera il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, replicando agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "La congiuntura economica con una crescita ridotta – ha osservato l'esponente del governo Meloni – richiede una valutazione realistica dell'obiettivo numerico".