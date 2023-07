Pnrr: Fitto, 'da governo lavoro serio e costruttivo, stop fake news'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Sul Pnrr "il governo sta portando avanti un lavoro serio e costruttivo", ma "siamo di fronte a diverse fake news: non c'era nessuna convocazione urgente della cabina di regia, che è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri perché abbiamo avu...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Sul Pnrr "il governo sta portando avanti un lavoro serio e costruttivo", ma "siamo di fronte a diverse fake news: non c'era nessuna convocazione urgente della cabina di regia, che è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri perché abbiamo avuto il via libera tecnico dell'Europa, dunque solo allora è partita la convocazione". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto, al termine della cabina di regia sul Pnrr convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi.