Pnrr, Fitto: escludo categoricamente incidano questioni politiche

Roma, 22 lug. (askanews) – “Escludo totalmente che ci possano essere problemi di questo tipo. La Commissione europea fa una valutazione di carattere tecnico. Escludo categoricamente che questioni politiche possano impattare in un modo o nell’altro, in senso negativo o in senso positivo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, rispondendo a una domanda, al termine della Cabina di regia, se sulla valutazione del Piano possano incidere le questioni politiche legate al rinnovo della Commissione europea.