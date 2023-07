Pnrr: Fitto, 'garanzie su tempi quarta rata da Ue non può darle nessuno'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Le garanzie per i tempi per ricevere la quarta rata del Pnrr "non può darle nessuno. Noi abbiamo impostato un lavoro preliminare definendo quali obiettivi andavano corretti per raggiungere il risultato ed evitare di avere una fase di verifica molto lunga"...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Le garanzie per i tempi per ricevere la quarta rata del Pnrr "non può darle nessuno. Noi abbiamo impostato un lavoro preliminare definendo quali obiettivi andavano corretti per raggiungere il risultato ed evitare di avere una fase di verifica molto lunga". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto, durante la conferenza stampa indetta al termine della cabina di regia sul Pnrr convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi.

Il 'regista' del Pnrr per il governo Meloni ha ricordato, a chi gli chiedeva i tempi per incassare la terza rata, che questa "è stata sottoposta a lunghe e accurate verifiche da parte della Ue, proprio su questo abbiamo approntato il lavoro sulla quarta", così da evitare le stesse "lungaggini".