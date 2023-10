Pnrr: Fitto, 'governo e regioni collaborino per accelerare semplificazione'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Sono convinto che, non solamente per competenze costituzionali o per aspetti istituzionali, ma anche per una logica collegata alla leale collaborazione sia fondamentale che sul fronte dell'accelerazione della spesa e della semplificazione si apra un terreno di p...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Sono convinto che, non solamente per competenze costituzionali o per aspetti istituzionali, ma anche per una logica collegata alla leale collaborazione sia fondamentale che sul fronte dell'accelerazione della spesa e della semplificazione si apra un terreno di proficua e positiva collaborazione tra governo e regioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo al Festival delle regioni a Torino.