Pnrr: Fitto, 'io a colloquio riservato con Buti? Peccato che a Villa Miani non c'era'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Apprendo da un articolo di stampa di una conversazione riservata che avrei intrattenuto, a margine del Forum della Confcommercio a Villa Miani, con il capo di gabinetto del Commissario Italiano all’Economia Marco Buti e dalla quale sarei 'uscito per niente tranquillo'. Peccato che in tale occasione il capo di gabinetto Buti non fosse presente fisicamente, ma collegato in videoconferenza da Bruxelles, il che di per sé rende semplicemente impossibile l’aver avuto una conversazione riservata”. E’ quanto dichiara il ministro agli Affari europei, coesione, sud e Pnrr Raffaele Fitto in riferimento ad un articolo pubblicato stamane da Repubblica.