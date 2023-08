Pnrr: Fitto, 'non è partita del nostro governo ma del paese'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Quando il Presidente della Repubblica Mattarella "ha fatto il richiamo degasperiano a che ci si mettesse 'alla stanga' lo ha fatto a tutti: al governo, alle opposizioni, alle parti sociali. Lo ha fatto al paese. Noi lavoreremo con questo spirito, proprio nel solco del messaggio del Presidente Mattarella" perché "questa non è una partita solo del nostro governo ma è la partita del nostro paese". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, replicando alla Camera agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr.