Pnrr: Fitto, 'obiettivi quarta rata decisi in precedenza, basta inesattezze'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – E' sbagliato "dire che la quarta rata", i cui obiettivi "erano stati decisi precedentemente", è "competenza di questo governo… La Commissione Ue ha approvato la terza rata e le modifiche collegate alla quarta. Basta leggere il comunicato stampa ufficiale per evitare di raccontare inesattezze". Lo ha detto alla Camera il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, replicando agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.