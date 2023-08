Pnrr: Fitto, 'risorse possono diventare misura straordinaria per Emilia Romagna'

Pnrr: Fitto, 'risorse possono diventare misura straordinaria per Emilia ...

Pnrr: Fitto, 'risorse possono diventare misura straordinaria per Emilia ...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Le risorse del Pnrr possono diventare una misura straordinaria -avendo una struttura commissariale- per la Romagna, per dare una risposta immediata" al post l'alluvione. "Questo è uno dei lavori che stiamo portando avanti nel confronto con la C...