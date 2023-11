Pnrr: Fitto, 'siamo nei tempi, lavorare veloci ma non in fretta, conta fare bene'**

**Pnrr: Fitto, 'siamo nei tempi, lavorare veloci ma non in fretta, conta...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Lavorare velocemente si, ma non in fretta sia perché siamo nei tempi previsti, sia perché bisogna fare anche bene". Così il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto, sui rilievi della Corte...