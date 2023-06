Pnrr, Fitto: "Strategia chiara, fare velocemente non in fretta"

Manduria (Ta), 12 giu. (askanews) – “Dobbiamo fare velocemente, ma non in fretta. La revisione del piano è l’ultima occasione”, ha aggiunto Fitto che sui “poteri sostitutivi” ha risposto: “Una critica che spesso ci rivolgono è di aver perso tempo per la nuova governance”. “Ma noi abbiamo avuto un decreto legge entrato in vigore ad aprile e dopo 6 giorni la nuova struttura era insediata non c’è stato alcun ritardo”. Lo ha detto il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, intervenendo al Forum in Masseria a Manduria, promosso e organizzato da Bruno Vespa.

Riequilibrare il gap tra Nord e Sud è una “sfida” importante che si attua “con il lavoro che stiamo mettendo in campo che è quello di un utilizzo coordinato delle risorse del Pnrr con quelle della coesione. Abbiamo la necessità di coordinare queste risorse ma soprattutto di renderle disponibili per obiettivi efficaci”, evitando “che ci sia una parcellizzazione dei progetti come accaduto in passato”. Ha continuato il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

“La sfida è importante – ha aggiunto Fitto – il governo sta lavorando velocemente ma non in fretta. Abbiamo il termine del 31 agosto, stiamo rimodulando il programma, lo stiamo facendo in modo serio, costruttivo, e sono convinto che riusciremo a fare un ottimo lavoro”.