Pnrr: Fitto vede task force a Bruxelles, focus su richiesta quinta rata

Bruxelles, 14 dic. (Adnkronos) – Nuovo incontro a Bruxelles tra il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e la Task force per il Pnrr per avanzare nell'iter relativo alla richiesta di pagamento della quinta rata e fare il punto dei seguiti operativi dopo l'approvazione, da parte del Consiglio l'8 dicembre scorso, della revisione del Piano italiano.

"Il lavoro va avanti positivamente ed in un clima molto costruttivo", ha dichiarato il ministro al termine dell'incontro, "a conferma dell'ottimo rapporto avviato ormai da tempo con la Commissione europea. L'obiettivo del governo è quello di presentare la richiesta di pagamento della quinta rata nei prossimi giorni". "Nel corso dell'incontro abbiamo anche fatto il punto sui prossimi passi operativi a seguito della revisione del Piano", ha aggiunto Fitto. "Nei prossimi giorni convocheremo una cabina di regia per chiudere sulla richiesta della quinta rata e definire il percorso per l'attuazione degli obiettivi e delle milestones previste nel nuovo Piano", ha concluso il ministro.