Pnrr: Fontana, 'centralizzazione nella gestione del Piano non utile per Paese'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – "Il Pnrr è uno strumento dalle opportunità e dalle risorse straordinarie, voluto dall’Unione europea per rilanciare la crescita dei territori attraverso gli investimenti. Ribadisco, tuttavia, quanto già ricordato in moltissime occasioni pubbliche: le regioni e le province autonome sono state coinvolte in modo solo residuale, sia nella fase ascendente di elaborazione del Piano, sia nella fase discendente di messa a terra delle risorse.

Questa 'centralizzazione' nella gestione del Piano è, a mio avviso, non utile per il Paese, perché i problemi che incontra la sua realizzazione saranno numerosi. Noi siamo comunque a disposizione per vedere come contribuire al meglio". E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al XIII Congresso Cisl 'Esserci per cambiare'.

"Solo un’esigua parte delle risorse che ricadono sul territorio lombardo sono gestite da Regione come soggetto attuatore.

I dati che abbiamo fornito nel corso della segreteria tecnica del Patto dello sviluppo lo scorso 23 marzo sono chiari: ad oggi Regione Lombardia è soggetto attuatore di interventi per un valore complessivo di circa 2,39 miliardi, pari al 25,05% delle risorse che ricadono sul territorio regionale (circa 9,5 miliardi di euro). In più, la percentuale di risorse attribuita a Regione Lombardia sul totale del territorio lombardo varia da missione a missione.

E anche laddove Regione è soggetto attuatore si è trovata ad 'attuare', appunto, misure calate dall’alto e non certo costruite con un processo condiviso", aggiunge il governatore.

Alla richiesta della Cisl lombarda di una nuova cabina di regia 'più smart' "Sappiamo, tuttavia, quanto complesso e delicato sia il tema in oggetto e quanto le soluzioni di semplificazione possano, talvolta, rivelarsi escludenti e non sempre fruttuose. Mi rendo conto che sia faticoso, ma ritengo che non si debba escludere alcuna categoria.

Noi riteniamo che i continui incontri che si sono tenuti, a volte anche più volte in una settimana, siano stati utili per tutti. In questi ultimi mesi sono stati ripetuti gli incontri con al centro l’utilizzo delle risorse in modo integrato e sinergico, che è il nostro obiettivo, accogliendo le richieste di tutti gli stakeholders di essere informati su quanto avviene sul territorio lombardo a seguito del Pnrr", conclude Fontana.