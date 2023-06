Pnrr: Foti (FdI), 'dalla Commissione Ue una invasione di campo, modello Ursula è il passato'

Roma, 4 giu (Adnkronos) - Le critiche della Commissione europea sul Pnrr sono state "un'invasione di campo" perché "non ci sono le ragioni per fare quelle critiche. Le norme in questione non riducono i poteri che storicamente ha avuto la Corte dei conti". Lo dice Tomm...

Roma, 4 giu (Adnkronos) – Le critiche della Commissione europea sul Pnrr sono state "un'invasione di campo" perché "non ci sono le ragioni per fare quelle critiche. Le norme in questione non riducono i poteri che storicamente ha avuto la Corte dei conti". Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di fdI alla Camera, alla 'Stampa'.

Cosa farà il governo? "La risposta, cronologia alla mano, dimostra che siamo nel giusto e quindi non c'è motivo per cambiare", dice Foti che poi spiega: "Fare campagna elettorale sulla pelle dei Paesi membri mi sembrerebbe molto negativo. La Commissione ha il dovere dell'obiettività". Auspicate una Commissione diversa dopo le Europee? "Il modello Ursula è una formula politica figlia di una stagione diversa. Oggi chi è avversario nei propri Paesi poi si ritrova a governare insieme a Bruxelles. Questo non può più funzionare".

L'Italia non rischia l'isolamento? "Al contrario: Giorgia Meloni è già molto apprezzata sia in seno al Consiglio europeo che nel G7 e nel G20. Per un politico che difende l'interesse nazionale non era scontato raggiungere così in fretta questo obiettivo".