Pnrr: Foti (Fdi), 'ok a terza rata altro schiaffo a sinistra anti Italia'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Il via libera all’erogazione della terza rata del Pnrr – pari a 18,5 miliardi di euro -, espresso oggi dal Comitato economico e finanziario dell’Unione Europa, è un altro schiaffo alla sinistra che per mesi ha gufato contro l’Italia sperando in un esito negativo. Già lo scorso luglio, la Commissione europea, giudicando positivamente la valutazione preliminare della richiesta italiana, aveva di fatto messo a tacere l’opposizione. Adesso, con l’ok definitivo che certifica ancora una volta l’ottima azione del governo Meloni, alla sinistra non resta che piangere". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.