Pnrr: Foti (Fdi), 'ok quarta rata, tempi duri per la sinistra del malocchio'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Tempi duri per la sinistra del malocchio contro l'Italia. La Commissione europea ha approvato oggi la quarta richiesta di pagamento dell'Italia del Pnrr, di 16,5 miliardi di euro, confermando, grazie al lavoro del governo Meloni, tutti i 28 obiettivi e traguardi previsti. La nostra Nazione non solo ha incassato il placet della Commissione europea e in particolare i complimenti di Ursula Von der Leyen, ma raggiunge anche un nuovo risultato che arriva solo pochi giorni dopo la revisione del Pnrr, con l'implementazione del capitolo RePowerUe, che ci permette di liberare oltre 21 miliardi di euro per la crescita e il rilancio dell'agricoltura, degli investimenti, dell'industria. L'Italia sarà anche l'unico Stato membro dell'Unione europea ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata. Alla faccia delle Cassandre". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.