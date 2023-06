Pnrr: Foti, 'smentiti gufi sfigati che giocano contro Italia'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Sul Pnrr, come su molte altre questioni, si sono sentiti tanti di quei gufi in questi mesi. Ne hanno dette di tutti i colori contro il governo Meloni: che saremmo stati isolati, che sarebbe aumentato lo spread, che la gente sarebbe finita sul lastrico. E invece erano...

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Sul Pnrr, come su molte altre questioni, si sono sentiti tanti di quei gufi in questi mesi. Ne hanno dette di tutti i colori contro il governo Meloni: che saremmo stati isolati, che sarebbe aumentato lo spread, che la gente sarebbe finita sul lastrico. E invece erano solo sfigati che per giocare contro la Meloni giocavano contro l’Italia, ma sono stati smentiti". Così in un'intervista a Libero il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.