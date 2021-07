Pnrr, Franco: al Sud stimiamo andranno oltre 80 mld (oltre 40%)

Roma, 28 lug. (askanews) – “Il governo, utilizzando criteri prudenziali, stima che al Sud saranno destinati oltre 80 mld di euro che costituiscono oltre ol 40% delle risorse ripartitibili su base territoriale attivate con il Pnrr e con il piano complementare”. E’ quanto ha assicurato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, rispondendo al question time nell’Aula della Camera.

Il governo, ha ribadito Franco, “intende imprimere una spinta al processo di convergenza delle Regioni meridionali verso il resto del Paese.

Tale obiettivo è perseguito con interventi di ampia portata finanziaria che coinvolgono tutti settori economici e i servizi pubblici più importanti”.

Il ministro ha ricordato che “la destinazione delle risorse al Sud è stata rafforzata da un vincolo normativo. Il governo ha accolto con estremo favore l’emendamento al decreto semplificazioni che impegna le amministrazioni titolari di interventi a destinare in sede di attuazione almeno il 40% delle risorse territorializzabili alle aree del Mezzogiorno”.

Ma “l’impegno finanziario per il Sud non si ferma al Pnrr”, ha assicurato Franco. “Sull’ammontare complessivo di 80 miliardi di fondi strutturali europei del ciclo 2021-27 disponibili per l’Italia comprensivi del cofinaziamento nazionale, circa 53 miliardi sono destinati alle Regioni del Mezzogiorno. Su un totale di 13 miliardi e mezzo assegnati all’Italia dall’iniziativa React Eu 8,4 miliardi sono destinati al Sud. Con riferimento al bilancio nazionale su 43 miliardi ancora disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per il 21-27 circa 35 andranno alle aree Mezzogiorno. Da ultimo su una spesa di 10,4 miliardi destinati agli ultimi interventi per l’alta velocità ferroviaria 9,4 sono stati stanziati per la realizzazione della tratta Salerno-Reggio Calabria”, ha spiegato.

“Il pieno successo nell’utilizzo di queste considerevoli risorse – ha concluso – sarà raggiunto se tutte le strutture pubbliche nazionali e locali saranno in grado di dare seguito ai progetti loro affidati nei termini e nei tempi stabiliti. Il governo è impegnato a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica di tutte le strutture che si occuperanno della gestione delle risorse e della realizzazione degli interventi”.