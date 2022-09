Pnrr: Franco, 'raggiunti obiettivi prima parte 2022, è stata un'opera collettiva'

Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) – "Rispetto al Pnrr, abbiamo raggiunto gli obiettivi dell'anno scorso e della prima parte del 2022. Vari sono i ministri responsabili di questo successo, è stata un'opera collettiva del governo, delle amministrazioni e di moltissimi altri soggetti".

Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

"Nel secondo semestre di quest'anno -aggiunge il ministro- abbiamo 55 obiettivi, 9 dei quali sono stati già conseguiti e altri contiamo di conseguire nelle prossime settimane. Molti resteranno da conseguire nella parte finale dell'anno anche per via del modo in cui sono costruiti. Alcuni, cioè, non possono che essere conseguiti al termine dell'anno".