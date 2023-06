Pnrr: Furfaro, 'destra affossa odg Pd-opposizioni su asili nido, grazie Meloni...'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "1857 nuovi asili e 333 scuole materne. Per un totale di 264.480 nuovi posti. Questo significa il PNRR per l'Italia. Ed è gravissimo che oggi la maggioranza abbia votato contro l’impegno di utilizzare i 4,6 miliardi previsti dal Next Generation UE p...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "1857 nuovi asili e 333 scuole materne. Per un totale di 264.480 nuovi posti. Questo significa il PNRR per l'Italia. Ed è gravissimo che oggi la maggioranza abbia votato contro l’impegno di utilizzare i 4,6 miliardi previsti dal Next Generation UE per costruire queste infrastrutture fondamentali per le famiglie e per il Paese". Così Marco Furfaro del Pd sui social.

"Un ordine del giorno a mia prima firma e sottoscritto da tutte i gruppi di opposizione (Pd, M5S, AVS ed Elena Bonetti per il Terzo Polo) è stato infatti bocciato, mostrando il vero volto e le vere intenzioni di questa maggioranza. Straparlano di famiglia e nel frattempo la calpestano ogni giorno, aumentando la precarietà, togliendo ogni strumento contro la povertà, definanziando il fondo affitti".

"E ora distruggendo la possibilità per tante bambini e bambini di avere un servizio essenziale, per tanti genitori di liberare tempo per lavorare, di ridurre le diseguaglianze, di far diventare l'Italia un Paese più civile. Grazie Presidente Meloni. La prima Presidente del Consiglio donna che ogni giorno lavora contro le donne. Un capolavoro di ipocrisia".