Pnrr, Gastaldi: professionisti ruolo chiave per spendere risorse

Cernobbio (Como), 9 mag. (askanews) – “E’ vero che il Pnrr rappresenta una opportunità per i professionisti, ma lo è per tutta l’Italia: 200 miliardi che devono implementare dei cambiamenti strutturali. Nel mondo del Pnrr il digitale pesa per 48 miliardi e i professionisti possono avere un ruolo chiave per spendere questi soldi legati al digitale e tutte le risorse del Pnrr”. Lo ha sottolineato Luca Gastaldi, professore del Politecnico di Milano e membro della segreteria tecnica per l’attuazione del Pnrr della Presidenza del Consiglio, a margine a margine dell’evento ‘Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani’, organizzato da TeamSystem e The European House – Ambrosetti.

“I professionisti – ha aggiunto – possono agire da fluidificante tra il motore dell’economia, le imprese, e la macchina, la Pa. I professionisti giocano un ruolo fondamentale per spendere quanto prima le tante risorse che abbiamo a disposizione”.