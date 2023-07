Pnrr: Gelmini (Az-Iv), 'fare chiarezza su scadenza e modifiche'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Sulla terza rata è una corsa contro il tempo, ma la quarta rischia addirittura di essere solo un miraggio. Basta quindi giri di parole, basta incertezze e passi falsi. Il mancato completamento di tutti i 27 obiettivi previsti al 30 giugno 2023 mette in pericolo 16 miliardi di euro, una cifra importante che sarebbe un grave errore perdere. Il governo faccia tutto il possibile per scongiurare questo scenario, venga in Parlamento e dica con chiarezza come pensa di procedere, quali scadenze non saranno rispettate o rimodulate. Quella di Azione-Italia Viva è un’opposizione costruttiva, non ideologica, e sul Pnrr, come già fatto in questi mesi, siamo disposti a dare il nostro contributo pur di arrivare a spendere queste risorse. Il Pnrr è indispensabile per disegnare il futuro del nostro Paese. Di fronte a un’occasione come questa, l’Italia non può fallire né tentennare. Ne va della sua credibilità, della sua crescita". Così Mariastella Gelmini, senatrice del gruppo Azione-Italia viva e portavoce di Azione.