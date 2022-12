Pnrr: Gelmini, 'non si scarichi responsabilità su Draghi'

Pnrr: Gelmini, 'non si scarichi responsabilità su Draghi'

Pnrr: Gelmini, 'non si scarichi responsabilità su Draghi'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Sul PNRR vedo un tentativo maldestro di mettere le mani avanti per dare la responsabilità al governo precedente. Il presidente Draghi, con tutto l’esecutivo, ha lavorato alacremente per agevolare il più possibile il passaggio di consegne e per ac...