Pnrr, Gorno Tempini (Cdp): "Cassa in linea con obiettivi temporali presi con Ue"

Milano, 18 mag. – (Adnkronos) – Riguardo il tema del Pnrr, “come Cdp, insieme ai ministeri competenti, e con il ministero del Turismo in particolare, non solo stiamo facendo la nostra parte, ma siamo anche in linea con gli obiettivi temporali che il Paese ha preso con l’Ue per la messa a terra dei fondi”. Lo ha detto il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini intervenendo in video collegamento alla presentazione delle iniziative di Cdp nel settore immobiliare, in corso nella sede di Cdp a Milano.

Si tratta, spiega Gorno Tempini, di “sfide importanti che toccano vari campi, sempre secondo un approccio tipico di Cdp, quindi di sostenibilità economica-finanziaria, di responsabilità di fronte all’utilizzo dei fondi pubblici e con una logica di lungo termine coniugata con i criteri di sostenibilità, che sono sempre più parte della nostra modalità operativa".