Una possibilità ed una linea portata avanti dal governo Meloni: sul PNRR arriva l’ipotesi di sblocco dei fondi e con essa il monito di Raffaele Fitto alla Corte dei Conti. Il ministro per l’attuazione ha invitato le toghe contabili ad adottare un “approccio costruttivo”. Tutto questo con la soluzione all’orizzonte per la rata del Pnrr attesa ormai da mesi. In ballo anche la terza e la quarta del piano da 191,5 miliardi.

PNRR, l’ipotesi di sblocco dei fondi

Il Corriere della Sera spiega che allo scopo di velocizzare la disponibilità Roma e Bruxelles studiano le misure di un nuovo strumento: le “sospensioni di pagamento parziali”. Che significa? Che accadrebbe che qualora l’Italia in teoria dovesse raggiungere entro giugno, la quota di pagamenti congelati potrebbe essere più alta.

Le parole di Fitto: “Una sfida per tutto il Paese”

Tutto questo mentre lo scontro tra le forze politiche sul Pnrr non è finito e il ministro Fitto ha convocato la cabina di regia per mercoledì prossimo. Spiegando poi: “L’attuazione del Pnrr è una sfida per tutto il Paese, come ci ricorda sempre il presidente Mattarella. Serve un approccio costruttivo da parte di tutti, affinché i progetti si realizzino e si rendicontino in modo adeguato”.