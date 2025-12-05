PNRR: la prima indagine sull'occupazione dei ricercatori

Roma, 5 dic. (askanews) – Un anno di attività, 7 programmi attivati, 105 imprese coinvolte e una survey che conferma l’efficacia del modello. È stato presentato oggi nella Scuola della Carità di Padova il report del PNRR Placement Program, l’iniziativa – unica in Italia – ideata per favorire l’occupabilità di dottorandi, PhD, RTD-A, post-doc, borsisti e assegnisti di ricerca, coinvolti nei progetti del PNRR.

Ideato e sviluppato da Fondazione Emblema, il PNRR Placement Program è la piattaforma di attività nata per favorire la transizione verso il mondo del lavoro di dottori di ricerca e ricercatori impegnati nei progetti del PNRR, attraverso incontri di orientamento, ContaminationLab sull’autoimprenditoria ed eventi di matching con imprese interessate ad inserire personale altamente qualificato.

Il Programma ha coinvolto 7 progetti del PNRR su 30 e coinvolto oltre 1.200 dottorandi e oltre 100 imprese italiane, creando occasioni di incontro con l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei dottori di ricerca e ricercatori.

Tra luglio 2024 e novembre 2025, Dottorandi, PhD, RTD-A, post-doc e assegnisti di ricerca hanno preso parte ad almeno una delle attività previste dal programma, incontrando le imprese che hanno aderito ad almeno uno dei programmi attivati, contribuendo a costruire un ponte solido tra ricerca e mondo del lavoro, grazie anche ad oltre 800 colloqui realizzati durante i Career Day organizzati al termine di ciascun progetto.

“La survey di customer satisfaction – ha commentato Tommaso Aiello, presidente della Fondazione Emblema – è stata compilata da circa l’80% delle imprese e da un terzo dei partecipanti e ci restituisce un quadro estremamente positivo. In questi mesi siamo stati in 24 città italiane, organizzando 90 recruiting day, 58 giornate di coaching, 234 appuntamenti individuali, 32 sessioni di autoimprenditoria e oltre 800 colloqui. L’intento della Fondazione Emblema è stato quello di approfittare delle potenzialità del PNRR per realizzare un modello di raccordo tra ricercatori e mondo del lavoro che potesse diventare una piattaforma efficace anche per gli anni a venire. La convinzione è che il placement dei ricercatori sia uno strumento strategico per valorizzare il capitale umano della ricerca italiana e sostenere la competitività delle nostre imprese”.

I risultati della survey

Dal lato dei ricercatori:

Solo il 18,7% aveva partecipato in passato a iniziative simili.

?L’ 82,9% ha svolto almeno un colloquio, con un tasso di feedback negativi limitato al 13,6%.

Oltre l’80% valuta l’esperienza come altamente positiva e ritiene le aziende coinvolte interessanti.

?Appena il 4,6% non consiglierebbe il Placement Program ad altri colleghi.

Dal lato delle imprese:

Solo il 15,2% aveva partecipato a iniziative analoghe in passato; nel 59,7% dei casi, la mancata partecipazione era dovuta all’assenza di progetti simili.

?Le motivazioni economiche sono state marginali (3,2%).

?L’80,2% ha giudicato i candidati migliori rispetto ad altre esperienze, riconoscendo il valore delle attività di orientamento.

?Il 90% ha espresso un giudizio complessivo positivo sull’iniziativa.

?Solo il 6% non consiglierebbe il Placement Program ad altre aziende.

Gli effetti del Programma sono stati presentati da Tommaso Aiello, nell’ambito del Focus della Borsa del Placement, nel 2025 incentrato sul tema “Il placement dei ricercatori dopo il PNRR”.

L’evento, organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con il Centro Nazionale RNA&GeneTherapy, uno dei 5 centri di ricerca finanziati dal programma NextGeneration EU (PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca), ha visto i saluti di Rosario Rizzuto, Presidente del Centro Nazionale RNA&Genetherapy, a cui è seguita una tavola rotonda con Mariangela Amoroso, Country Medical Lead & Medical Head Specialty Care, Sanofi, Margherita Bruno, Consulenza R&S e Finanziamenti Europei, Intesa Sanpaolo, Bruno Catalanotti, Direttore della PharmaTech Academy, Fabio Graziosi, Presidente Fondazione Vitality e Rettore Università dell’Aquila.

“Il Centro Nazionale RNA&GeneTherapy, in collaborazione con Fondazione Emblema, ha realizzato il programma RNA Placement, per favorire l’inserimento professionale dei ricercatori PNRR e investire sulla loro formazione, creando competenze spendibili nel mondo del lavoro”, ha spiegato il prof. Rosario Rizzuto, presidente del Centro Nazionale RNA&GeneTherapy”.

“Il programma ha offerto coaching in otto sedi italiane, laboratori di autoimprenditorialità e strumenti digitali dedicati, insieme a momenti di incontro con oltre 20 aziende, più di 100 profili coinvolti e oltre 100 colloqui realizzati. Con Fondazione Emblema, abbiamo costruito un modello innovativo che rafforza il legame tra ricerca e impresa e che continuerà a generare valore oltre il PNRR”.