Pnrr, Laporta (Ispra): “Responsabilità per raggiungere obiettivi”

Roma, 7 set. (askanews) – “E’ un appuntamento che ormai da qualche anno è entrato a far parte dell’agenda degli appuntamenti più significativi per quanto riguarda l’approfondimento e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Ed è un motivo di grande valore perchè è importante avere comunicazione e divulgazione scientifica e tecnica corretta e costante. C’è quindi un ruolo che RemTech sta svolgendo che è un ruolo di fondamentale importanza proprio perchè è fondamentale in questo momento storico parlare di questi argomenti ma soprattutto parlarne con cognizione di causa e con argomenti tecnico-scientifici rilevanti.

E’ poi fondamentale mettere intorno a un tavolo stakeholder diversi, attori che hanno responsabilità istituzionali, di carattere privato, cittadini”.

A spiegarlo ad askanews è il presidente di Ispra, Stefano Laporta, in vista della partecipazione all’edizione 2021 di RemTech Expo, a Ferrara dal 20 al 24 settembre.

“Insisto molto sul tema della responsabilità – ha aggiunto Laporta -, perchè questo percorso che il paese si sta accingendo a fare, ed è costretto anche a fare per la situazione pandemica, è un percorso che non può prescindere dal senso di responsabilità e dal coinvolgimento di tutti se vogliamo avere successo e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

“Quindi Ispra e il sistema nazionale di protezione ambientale non poteva restare estraneo o indifferente in un momento nel quale le tematiche ambientali e la tutela dell’ambiente sono al centro dell’agenda politica, istituzionale ma ancor più economica e sociale del paese proprio per raggiungere quegli obiettivi che il Pnrr ci impone. Parteciperemo a questa edizione 2021 di RemTech Expo cercando di focalizzare quegli aspetti che sono più strettamente connessi alla nostra missione istituzionale ma in un’ottica di scambio e confronto con le altre realtà anche perchè siamo convinti che in questo momento come dicevo prima tutti dobbiamo essere protagonisti di questa fase di grande cambiamento che non sarà solo economico ma anche culturale e sociale per tutti”.