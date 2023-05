Pnrr: Laureti (Pd), 'anche oggi Ue suona sveglia a governo'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Anche oggi l’Europa suona la sveglia al governo Meloni sui ritardi del Pnrr. Le raccomandazioni della Commissione europea sono chiare: dobbiamo fare presto, non è più possibile navigare a vista senza una meta, come sta facendo adesso l’Ita...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Anche oggi l’Europa suona la sveglia al governo Meloni sui ritardi del Pnrr. Le raccomandazioni della Commissione europea sono chiare: dobbiamo fare presto, non è più possibile navigare a vista senza una meta, come sta facendo adesso l’Italia per responsabilità della maggioranza. E si deve accelerare anche sul RePowerEu". Così Camilla Laureti, eurodeputata Pd e responsabile dem per le politiche agricole.

"Da mesi assistiamo, anche per ragioni di competizioni politiche intestine al Governo, ad un balletto di dichiarazioni e di opzioni che generano, nel Paese e nell’Ue, sentimenti di preoccupazione e sconforto: quali sono i progetti da modificare, quali da sostituire? Non è chiaro a noi, agli italiani e nemmeno alle istituzioni comunitarie. Il Governo sta perdendo tempo prezioso mettendo a rischio fondi per lo sviluppo sostenibile, la modernizzazione, il superamento delle disuguaglianze di genere e territoriali. E insieme a questo, rischia anche la credibilità del nostro Paese davanti all’Europa, alla vigilia di appuntamenti importanti come la riforma del patto di stabilità”.