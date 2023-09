Pnrr: Lorenzin (Pd), 'non possiamo perdere risorse perché governo non in grado di gestirlo'

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Negli ultimi decenni tutti i governi hanno dovuto letteralmente fare le nozze con i fichi secchi a causa di una costante mancanza di fondi. L'attuale esecutivo, grazie al Pnrr, gode di risorse mai viste prima, che però rischiano, nella migliore delle ipotesi, di essere dilapidate, se non addirittura non spese. Il Pnrr è una grande occasione per il nostro Paese e non possiamo permetterci di perdere queste risorse solo perché il governo non è in grado di gestirlo e non riesce ad affrontare i nodi che non consentono all'economia di crescere". Lo dice la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato.