Pnrr: lunedì Fitto vedrà Regioni e Comuni su revisione Piano

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, "incontrerà le Regioni, le Province e i Comuni per proseguire il confronto sulla proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU approvata dalla Cabina di Regia PNRR del 27 luglio scorso e presentata in Parlamento il successivo primo agosto. Lunedì 7 agosto il confronto con le Regioni alle ore 13.30, e con ANCI e UPI alle ore 15", rende noto il ministero guidato da Fitto.