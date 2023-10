Pnrr: Lupi (Nm), 'terza rata dimostra buon lavoro di Meloni e Fitto'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L’erogazione della terza rata del Pnrr dimostra la bontà del lavoro svolto in Europa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro Raffaele Fitto, insieme a tutto il governo. Un riconoscimento importante per l’Italia, che conferma si...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "L’erogazione della terza rata del Pnrr dimostra la bontà del lavoro svolto in Europa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro Raffaele Fitto, insieme a tutto il governo. Un riconoscimento importante per l’Italia, che conferma sia la nostra autorevolezza sia la nostra affidabilità politica ed economica. Il Pnrr è un’opportunità storica ed è interesse strategico di tutto il Paese ‘metterlo a terra’ nel modo migliore possibile, per cui ci auguriamo che gli uccelli del malaugurio cessino di starnazzare, che si ponga fine alle polemiche strumentali e che si remi tutti insieme nella stessa direzione: la realizzazione di opere ed infrastrutture, il rilancio dell’economia e la creazione di nuovi posti di lavoro". Lo afferma il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi.