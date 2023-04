Pnrr: Magi, 'da Meloni indegno scaricabarile verso Draghi'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Ieri Giorgia Meloni si è recata dal Presidente della Repubblica Mattarella per ammettere le difficoltà nella realizzazione del Pnrr, dando la colpa a Draghi. Un indegno scaricabarile verso l’ex premier, anche perché Meloni ha preso voti dicendo d...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Ieri Giorgia Meloni si è recata dal Presidente della Repubblica Mattarella per ammettere le difficoltà nella realizzazione del Pnrr, dando la colpa a Draghi. Un indegno scaricabarile verso l’ex premier, anche perché Meloni ha preso voti dicendo di essere pronta e ha smantellato la struttura di gestione e monitoraggio del Pnrr predisposta da quel Governo”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Cara Giorgia, il tempo dell’opposizione -aggiunge- è finito, assumiti le tue responsabilità e cerca di non far perdere al nostro Paese le preziose risorse del Pnrr”.