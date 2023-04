Pnrr: Magi (+Europa), 'governo senza idee mina credibilità paese'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Tra i progetti bocciati, quelli in ritardo e la mancanza di idee per la rimodulazione, il governo rischia di farci perdere decine di miliardi del PNRR e la credibilità per i prossimi decenni. Per il resto, siamo ritornati ai tagli lineari dell’era Trem...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Tra i progetti bocciati, quelli in ritardo e la mancanza di idee per la rimodulazione, il governo rischia di farci perdere decine di miliardi del PNRR e la credibilità per i prossimi decenni. Per il resto, siamo ritornati ai tagli lineari dell’era Tremonti per mancanza di idee su dove investire e dove tagliare”. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.