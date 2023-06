Pnrr: Magi, 'governo contro Corte Conti per coprire suo fallimento'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Più passano le ore di dibattito parlamentare sul dl PA, più è chiaro che sul controllo concomitante della Corte dei Conti è stata avviata una polemica da parte di governo e maggioranza per coprire i suoi fallimenti sul PNRR. Una volta che non ci sarà più il controllo della magistratura contabile, cosa andranno a raccontare Meloni e Fitto in Europa quando si presenteranno a mani vuote, senza un piano? Che è colpa dei rave? Che è colpa degli scafisti? Che è colpa della teoria gender e dell’utero in affitto?”. Lo scrive su twitter il segretario di +Europa, Riccardo Magi.