Pnrr, Manageritalia: "Pronti a metterci alla stanga per non perdere 6,9 mld a imprese e made in Italy"

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Pronti ad accogliere l’invito rivolto ieri dal presidente Mattarella a tutti gli italiani di mettersi alla stanga a partire dal Pnrr per non perdere i miliardi di fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea, a partire dai 6,9 miliardi destinati a imprese e made in Italy". E' quanto commenta Mario Mantovani, presidente Manageritalia, la federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato che rappresenta, in Italia, oltre 41.000 manager.

“Il nostro Paese -prosegue Mantovani- non può perdere le opportunità del Pnrr ma ancor più deve cambiare registro in termini di utilizzo delle competenze e gestione dei progetti e di tutto quanto attiene la macchina pubblica e privata, puntando su maggiore managerialità e utilizzo di competenze specifiche in ogni campo”.

“Abbiamo davanti sfide epocali -spiega ancora Mantovani- che, anche grazie al Pnrr, dobbiamo essere pronti a raccogliere per competere al meglio nello scenario internazionale come: la transizione digitale ed ecologica, l’economia circolare, l’innovazione e la trasformazione del mercato del lavoro, la riforma fiscale con l’avvicinamento del prelievo fiscale tra lavoratori autonomi e dipendenti. Temi che sono il pane quotidiano dei dirigenti delle aziende del terziario. Il nostro è un settore che ha sofferto la crisi più di ogni altro e che sta già riguadagnando il terreno perduto, investendo sulle riforme annunciate e sugli investimenti promessi. Ora attendiamo risposte e certezze. Tutte le parti politiche sono chiamate ora ad assicurare il massimo impegno e l’utilizzo delle migliori e necessarie competenze per non perdere quest’ennesima occasione di ripresa e sviluppo per il Paese”, conclude Mantovani.