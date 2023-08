Pnrr: Mangialavori (Fi), 'fatti e numeri smentiscono propaganda negativa'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Oggi il ministro Fitto in aula ha elencato numeri, dati e fatti che smentiscono le critiche strumentali arrivate dalle opposizioni in queste settimane". Così Giuseppe Mangialavori, presidente della commissione Bilancio della Camera e deputato di Forza Ita...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Oggi il ministro Fitto in aula ha elencato numeri, dati e fatti che smentiscono le critiche strumentali arrivate dalle opposizioni in queste settimane". Così Giuseppe Mangialavori, presidente della commissione Bilancio della Camera e deputato di Forza Italia. "Quella del Pnrr è una sfida enorme da cui dipende il nostro futuro e non è solo giusto, ma anche necessario correggere la rotta e riparare gli errori. E’ quanto sta facendo il governo sui temi energetici, sugli asili nido, sulle infrastrutture, sul dissesto idrogeologico, come anche su questioni di metodo generale, come i troppi microprogetti o le modalità di rendicontazione – aggiunge il forzista – tra l’altro informandone costantemente il Parlamento".

"Un lavoro articolato e complesso che ha ricevuto il via libera e i complimenti da parte dei vertici della Commissione europea. Segno che le accuse di certa stampa e certa politica servono solo ad alimentare la lotta politica e a fare propaganda, mentre il Paese avrebbe bisogno di tutt’altro", conclude Mangialavori.