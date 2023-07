Pnrr: Mangialavori (Fi), 'modificarlo non è dramma ma necessità'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Modificare e correggere il Pnrr non solo non è un dramma o sintomo debolezza, ma è un atto necessario. In Europa lo hanno già fatto 14 Paesi e lo stesso commissario Gentiloni ha detto ieri al Parlamento europeo che molti altri Stati presenterann...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Modificare e correggere il Pnrr non solo non è un dramma o sintomo debolezza, ma è un atto necessario. In Europa lo hanno già fatto 14 Paesi e lo stesso commissario Gentiloni ha detto ieri al Parlamento europeo che molti altri Stati presenteranno modifiche". Lo ha detto Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera. "D’altra parte – ha ricordato -, rispetto a quando è stato scritto, per via della guerra in Ucraina, della crisi energetica, per via dell’inflazione e per la scarsità delle materie prime, il mondo è cambiato. E lo sono anche le priorità".

"Su alcuni aspetti il Piano italiano è migliorabile, per esempio evitando la eccessiva frammentazione in troppi microprogetti. Oppure, intervenendo con più efficacia per colmare i divari territoriali, per piani di istruzione più efficaci e sicuramente per spingere sulle rinnovabili e dare attuazione al Piano Repower Eu". "Le critiche delle opposizioni sembrano pertanto molto strumentali, più idonee a fare polemica che a dare un vero contributo al Paese", ha concluso Mangialavori .