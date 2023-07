Pnrr: Marattin, 'no a proroga carica rettori universitari oltre i 6 anni previsti'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Scongiurare la possibilità che il mandato dei rettori universitari possa essere prolungato oltre i sei anni previsti, anche se collegato al Pnrr". Lo chiede Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, con un’interrogazione al ministro dell’Università. "La durata della carica di rettore è fissata per legge in un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. E la norma non è derogabile – continua il deputato del terzo polo -. Preoccupano dunque le notizie pubblicate il 14 luglio sulla Gazzetta del Sud secondo cui non c’è certezza sulla data delle elezioni dei rettori universitari, dal momento che 'prima di tutto c’è da sciogliere il nodo relativo a una eventuale proroga legata alla possibilità di chiudere da parte degli attuali rettori i progetti legati al Pnrr'".

"Gli investimenti del Pnrr scadono nel 2026 e quindi un'eventuale proroga non potrebbe essere di 'pochi mesi' bensì protrarsi per non meno di ulteriori due o tre anni. Non si capisce poi per quale ragione la necessità di proroga per gli atenei non dovrebbe riguardare anche altre istituzioni interessate in modo molto più significativo dal Piano (comuni, città metropolitane, regioni, o perfino istituzioni governative. In diversi atenei sono state tenute nello scorso mese di giugno le elezioni per il rinnovo dei rettori e in altri sono state già indette o in corso, e questi rettori entreranno in carica nel prossimo autunno, rendendo ancor più incongruente la proroga dei soli rettori in scadenza nel 2024", conclude Marattin.